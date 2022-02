De Alphense gevangenis is absoluut 'hofleverancier' als het gaat om plekken waar mensen met drugs worden aangetroffen, vertelt teamchef van de Alphense politie John Nieumeijer.

Vorig jaar zijn in de gehele gemeente Alphen 143 incidenten geregistreerd waarbij mensen softdrugs bij zich bleken te hebben. Dat is veel vaker dan in 2020 (met 100 gevallen). Ook werden veel vaker mensen met harddrugs betrapt: 49 keer vorig jaar tegenover 25 maal het jaar ervoor.

"En vooral bij de gevangenis is het dus nogal eens raak, dat betrof bijna de helft van alle incidenten. Mensen komen daar op bezoek en proberen voor bekenden die vastzitten drugs mee naar binnen te nemen. De laatste tijd pakten we mensen op die dachten het spul wel naar binnen te krijgen als ze kleine hoeveelheden in hun kleding naaiden", legt de politiechef uit. Maar het gevangenispersoneel is daar dus alert op.

Elders in de gemeente Alphen probeert de politie ook regelmatig een slag te slaan. Zo vonden agenten onlangs in een loods in Koudekerk een grote partij drugs en werden vijf verdachten aangehouden. "We kijken ook met de warmtebeeldcamera rond en het schrikt af als de gemeente drugspanden zes maanden sluit", aldus Nieumeijer.