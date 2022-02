Elektrische fietsen zijn al een poos gewild bij fietsendieven en dit zorgde vorig jaar voor meer gestolen fietsen in Alphen.

De politie doet volgens de Alphense teamchef John Nieumeijer zijn best om te waarschuwen, bijvoorbeeld bij winkelcentra en het Alphense NS-station. Maar ook al zetten mensen hun tweewielers aan een stevig slot, dan is er vaak nog geen kruid gewassen tegen de dieven. "Ze gebruiken lopertjes of andere listige technieken. Er zijn bendes actief die in één keer een flink aantal fietsen weghalen. Vaak gaan die dan naar het buitenland, want daar wordt er goed voor betaald."

In de gemeente Alphen werden vorig jaar 477 fietsen gestolen, het jaar ervoor waren dat er nog 420. Ook werden vaker bromfietsen weggenomen: 53 tegenover 41 in het jaar 2020.

De laatste maanden meldde de politie regelmatig fietsendiefstallen bij het station. Het gebeurt regelmatig dat daders op heterdaad worden betrapt. Medio vorig jaar stonden twee Polen voor de rechter, zij zouden behoren tot een criminele organisatie die ook Alphen als werkgebied gebruikte voor fietsen stelen.

De politie en lokale partij pleitten onlangs voor (meer) camera's bij het station, mede om fietsendieven af te schrikken.