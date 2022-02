Om ervoor te zorgen dat ze straks niet 'overal' rondslingeren, stelt de gemeente Alphen een limiet aan het aantal deelscooters en leenfietsen dat de straat op mag.

Voor beide typen voertuigen gaat het om maximaal 100 stuks, daarnaast ziet Alphen nog ruimte voor 50 tijdelijk te gebruiken elektrische bakfietsen, wat dus een totaal van 250 voertuigen maakt. Eigenlijk leren berekeningen dat in de gemeente Alphen ruimte zou zijn voor 444 voertuigen (vier per duizend inwoners), maar de gemeente is voorzichtig en wil de controle houden.

Toen deelscooteraanbieder Go net was begonnen in Alphen, kwamen er al gauw klachten dat de tweewielers 'overal' waren neergekwakt en er bleken ook scooters beschadigd. "Het gaat nu gelukkig beter", verzekert wethouder Kees van Velzen (vervoer, CDA). "Maar er zijn steden waar echt overlast is." Deze week meldde Den Haag met regels te komen om de chaos op straat aan te pakken.

Om overkill te voorkomen, was Alphen al voorzichtig met geven van nieuwe vergunningen. Dat was on hold gezet, aldus Van Velzen, want interesse van aanbieders is er zat. Nu er duidelijke regels komen, geeft Alphen aanbieders de kans zich de gehele maand maart te melden. Daarna bepaalt Alphen wie fiat krijgt en wie niet. De uitkomst zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat Go (moet nu ook nieuwe vergunning aanvragen) straks plaats moet maken voor een ander. Vergunningen zijn straks drie jaar geldig. Is de limiet van het aantal voertuigen al bereikt, dan geeft de gemeente geen nieuwe vergunningen meer af.

Er zijn nu ook plekken (vooral rond de Zegerplas en delen van het stadshart) aangewezen waar scooters en fietsen niet mogen worden gestald. Worden regels overtreden, dan krijgt die aanbieder 24 uur de tijd de tweewielers weg te halen, daarna komt de gemeente in actie.