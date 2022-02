Bizar. Een ander woord heeft de Alphense burgemeester Liesbeth Spies niet voor het aanhoudende geweld tegen agenten en andere hulpverleners.

Vorig jaar werden bij de Alphense politie 60 van zulke incidenten geregistreerd. Agenten kregen klappen of trappen of ze werden uitgescholden of bedreigd. De richtlijn bij de politie is dat in dergelijke gevallen vaak aangifte wordt gedaan.

Terecht, vindt Spies. "Het is toch te gek voor woorden dat we tegenwoordig bij de jaarwisseling als eerste de vraag moeten stellen of hulpverleners deze nacht wel veilig doorkomen?"

Ze haalt een incident aan van ruim een jaar geleden in het Rode Dorp in Alphen, waar brandweerlieden die brandjes wilden blussen met zwaar vuurwerk werden bekogeld. De politie moest ingrijpen. Nu zijn agenten (en anderen) eind december het Rode Dorp ingegaan om de buurt vooraf tot rust te manen, vertelt Spies. Teamchef van de politie John Nieumeijer voegt toe: "Ook bewoners hebben met hun aanwezigheid bijgedragen dat het ditmaal zonder wanklank verliep."

Maar ook hij vindt 60 incidenten met geweld tegen politie vorig jaar te gortig. "Wij zullen dit nooit accepteren."

Soms gaan stemmen op, ook in de politiek, om mensen met Oud en Nieuw 'iets te doen te geven'. Mogen zij zelf geen vuurwerk afsteken, regel dan een vuurwerkshow, bijvoorbeeld. Goed idee, reageert Spies, maar laat zo'n show dan echt iets van de mensen in een buurt zijn. "Laat ze de 25 euro die ze anders zelf zouden uitgeven samen in een pot doen en daarvan vuurwerk kopen waarvan een hele buurt of sportvereniging kan genieten. En laat enkelen het vuurwerk zelf - binnen de veiligheidsregels uiteraard - afsteken. Als we dat kunnen afspreken, weet ik zeker dat wij welwillend zouden zijn om een vergunning te verstrekken."