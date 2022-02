Als gemeente kunnen we de wooncrisis aanpakken. Maar om écht iets te kunnen doen, moet wel de provincie over de brug komen met de polder Gnephoek.

Dat zegt wethouder Gerard van As (wonen, Nieuw Elan). De Alphense gemeenteraad heeft laatst de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld. Daarin staan behalve nieuwbouwplekken ook maatregelen zoals opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht en normen voor sociale woningbouw.

Kan Van As nu voldoende uit de voeten met al die middelen? Ja en nee, reageert hij. De gemeente heeft nu 'een even uitgebreid als evenwichtig maatregelenpakket' tot haar beschikking, vertelt hij. Dat is bepaald in samenspraak met woningcorporaties, marktpartijen en belangengroepen.

"Je kunt dan denken aan het sturen op sociale en middeldure huurwoningen. Ook kunnen we ervoor zorgen dat betaalbare woningen ook echt bij lagere inkomens terechtkomen, via de opkoopbescherming en de kansen die we senioren en bijzondere woningzoekenden bieden." De gemeente kan nu stimuleren dat er meer levensloop-geschikte woningen komen. "Bovendien zetten we alles op alles om onze woningproductie op te krikken en zetten we in op doorstroming."

Maar met alleen die lokale inzet is Alphen er niet, laat hij erop volgen. Alphen heeft bijvoorbeeld geen invloed op het belasten van huurinkomsten door wat Van As noemt 'pandjesmelkers'. Evenmin gaat de gemeente over de hypotheekrenteaftrek en de afbouw daarvan. Dat is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.

Wat Alphen bovenal dwarszit in het aanpakken van de wooncrisis, is het 'kortzichtige' beleid van de provincie Zuid-Holland, zegt Van As. "Zolang we geen groen licht van de provincie krijgen om onze stadsranden te benutten voor duurzame klimaatbestendige woningbouw, zullen we niet die aantallen woningen kunnen realiseren die we nodig hebben."