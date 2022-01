Twee broers (23 en 26) die hebben bekend op 26 december 2019 zwaar illegaal vuurwerk door de voordeur van een huis aan de Schinkel in Zevenhoven te hebben gegooid, moeten een jaar de cel in.

Dat blijkt heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Twee weken geleden deden de mannen uit Zevenhoven en Dordrecht geëmotioneerd hun verhaal in de rechtbank. Ze gaven toe dat ze die bewuste avond de ruit van de voordeur ingooiden met een steen, het vuurwerk kwam er achteraan.

Een doelbewuste actie, omdat ze eerder die avond waren aangesproken op het afsteken van vuurwerk, was het volgens de twee echter niet. Ineengedoken, zichtbaar aangeslagen en vol emotie zaten ze voor de rechter. "Straalbezopen waren we. Anders was het nooit gebeurd", zeiden ze allebei. "Het had vreselijk mis kunnen gaan. Gelukkig is die mensen niets overkomen."

Knallen

Bewoners Coby en Gerard zeiden na het incident in deze krant dat ze wekenlang van elk geluid rechtop in bed zaten. Rond kwart over drie schrokken ze wakker van harde knallen. Het trappengat stond vol rook, vuurvonken vlogen door de hal en het rookalarm ging af. Hun huis liep veel schade op: roetplekken op de vloer, de muren, het plafond en de loper op de trap.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had het heel anders af kunnen lopen. Uit onderzoek is gebleken dat de kogelvuurpijl die de broers naar binnen gooiden, niet helemaal is afgebrand maar halverwege de lont is gedoofd.

Was dit wel het geval geweest, dan was de impact te vergelijken geweest met die 'van een mortierbom'. "De bewoners hadden levensgevaarlijk gewond kunnen raken", sprak de officier twee weken geleden. Het OM vroeg de rechter om anderhalf jaar gevangenisstraf.