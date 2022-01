Opnieuw verblijven minderjarige vluchtelingen in het GR8-hotel in Bodegraven. Het gaat om een groep van maximaal zestig jongens in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar uit onder meer Jemen, Irak, Iran, Syrië en Eritrea.

"De nood is hoog en we zijn dankbaar voor deze oplossing en de snelle reactie van het hotel en van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk", meldt Henk-Jan Kamerbeek, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De jonge vluchtelingen zijn sinds zondag in groepen aangekomen in Bodegraven en blijven tot eind maart in het hotel aan de Goudseweg, waar ze gebruikmaken van een gedeelte van het hotel. Daarna gaan zij naar een nieuwe locatie.

Sinds half oktober verbleven in totaal tweehonderd jonge vluchtelingen in het GR8-hotel. "De ervaringen in Bodegraven waren fantastisch en ook de jongelui hebben het als heel prettig ervaren. Zij waren heel blij en dankbaar en hebben dat nadrukkelijk gezegd bij hun vertrek", licht Kamerbeek toe.

Tijdens dat verblijf hebben ongeveer honderd vrijwilligers met (financiële) steun van de kerken en moskee geholpen met onder meer taallessen, creatieve en sportieve activiteiten en kleding. "In Bodegraven was een fantastisch netwerk. We hopen als COA dat de lokale vrijwilligersorganisaties de draad nu ook weer oppakken."