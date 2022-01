Het kabouterbos in het Alphense recreatiegebied Zegersloot wordt niet verplaatst.

Dit melden burgemeester en wethouders in een brief aan bewoners van de Grashof. Een aantal van hen had bij de gemeente geklaagd over de herrie door bezoekers van het vorig jaar aangelegde bosperceeltje vol tuinkabouters.

Ook hadden ze het gevoel hun privacy kwijt te zijn, omdat dagelijks honderden bezoekers naar het bos kwamen. "Het succes heeft ons overweldigd", zei Gerda Bonninga van natuurvereniging IVN vorig jaar.

Inmiddels is het aantal bezoekers een stuk minder en dus ziet de gemeente geen reden tot verplaatsing.