De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning in de Canadalaan in Alphen met honden omsingeld vanwege een inbraak.

Na een poosje te hebben gewacht gingen agenten met een hond de woning binnen. De inbrekers hadden een ruit ingegooid om binnen te komen. Vervolgens hadden ze het alarm uitgezet. De vogel bleek al gevlogen. Mogelijk kostte het uitschakelen van het alarmsysteem zo veel tijd, dat de dieven geen tijd meer hadden om iets buit te maken.