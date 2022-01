Zaterdagochtend is in Rijpwetering een 23-jarige automobilist aangehouden door de politie basisteam Kaag en Braassem zo laten zij via Twitter weten.

De 23-jarige automobilist was onder invloed van maar liefst drie verschillende soorten drugs en had tevens geen rijbewijs. Ook was de automobilist in bezit van pepperspray. Reden genoeg voor de politie om de verdachte aan te houden.