Het is niet zo eenvoudig om de najaarskermis terug te halen naar het Alphense centrum, zegt wethouder Gerard van As (ruimte/evenementen).

Zijn partijgenoot Evon Zevenbergen van Nieuw Elan heeft onlangs schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld. Hij vindt dat de kermis thuishoort in het stadshart. De traditionele kermis in de week van de Alphense jaarmarkt (die was wél afgeblazen) is vorig jaar voor het eerst gehouden op het parkeerterrein van voetbalclub ARC. Door woningbouw in het centrum zijn eerdere kermislocaties (Thorbeckeplein, Aarplein) niet langer geschikt.

"We kunnen niet zomaar even een straat als de Prins Bernhardlaan afsluiten", zegt Van As. Daar rijdt veel doorgaand verkeer. Bovendien moeten hulpdiensten 'altijd' ergens langs kunnen.

De gemeente heeft met ARC, de kermisexploitant en omwonenden afgesproken dat de eerste kermis bij ARC zou worden geëvalueerd. Dat rapport is bijna klaar. Volgende maand wordt het gedeeld met raadsleden en andere belangstellenden.

De voorjaarskermis (rond Koningsdag) is straks in het Europapark, mits de coronaregels dat toelaten.