Wat het gaat kosten en wanneer het open kan, dat is nog niet duidelijk. Maar Alphen wil absoluut inzetten op de bouw van een 'Ziggo Dome' vlak bij de Zegerplas.

Die plek aan de Olympiaweg, bij de voetbalvelden van ARC en de hockeyvelden van HCA, komt na onderzoek als beste uit de bus. Wethouder Gert-Jan Schotanus: "De sportclubs hoeven niet weg en jongerencentrum MAX proberen we mee te nemen in dit plan. Sport én cultuur, ik vind dat een mooie combinatie."

De term Ziggo Dome komt van André de Jeu, fractievoorzitter van coalitiepartij Nieuw Elan (NE). De gemeente zoekt ruimte voor gymmende scholieren en sportclubs, omdat de Rijnstreekhal straks écht 'op' is. Deze locatie en een plek aan de Hoorn zijn ook bestudeerd, maar De Bijlen komt dus als favoriet uit de studie. En had ook de voorkeur van De Jeu, die een kans ziet om Alphen ook een overdekte evenementenlocatie te bezorgen.

Aandachtspunt is nog wel het parkeren, erkent Schotanus (NE). Collega-wethouder en partijgenoot Gerard van As weet raad. "Je kunt parkeren onder het complex, zonder een parkeerkelder te hoeven bouwen. Zoals we dat ook bij de Limeshal hebben gerealiseerd."

Of het gebouw er echt komt, moet na de verkiezingen (medio maart) de nieuwe gemeenteraad bepalen.