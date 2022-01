Het Medisch Tuchtcollege heeft een klacht tegen de Alphense huisarts Robert-Jan van Rijn ongegrond verklaard.

De zaak was aangespannen door de nabestaanden van de vorig jaar overleden Henk van Tol (85) uit dezelfde stad. Volgens zoon Marcel van Tol had de arts ten onrechte COVID-19 als doodsoorzaak opgeschreven nadat deze de dood bij zijn vader had geconstateerd. Bovendien vond de familie dat de huisarts die avond bij het huisbezoek de corona-protocollen zelf niet heeft nageleefd.

Het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag oordeelde dat beide klachten ongegrond zijn. Zij schrijft dat de arts op grond van de informatie die hij had en zijn eigen onderzoek 'in redelijkheid tot de gestelde doodsoorzaak' is gekomen. Bovendien, zo staat in de uitspraak, heeft Van Rijn de aanwezige familie tijdens die bewuste avond 'voldoende gewezen' op de gevaren van COVID-19.

De familie deed vorig jaar ook bij de politie aangifte wegens valsheid in geschrifte, maar het Openbaar Ministerie heeft deze geseponeerd. Niet wegens gebrek aan bewijs zoals deze krant eerder meldde, maar op grond dat huisarts Van Rijn 'ten onrechte als verdachte' aangemerkt was. De familie kondigde daarop aan in beroep te gaan.

Volgens Marcel van Tol stierf zijn vader aan hartproblemen en niet als gevolg van corona. Hij zou al vele jaren hartproblemen hebben. De zoon eiste dat de huisarts de verklaring zou veranderen. Dat conflict is vorig jaar hoog opgelopen. Op zijn beurt heeft de arts afgelopen jaar laten weten dat het hier om een 'corona-ontkennend gezin' ging 'dat een lastercampagne startte' op internet. De familie bracht deze zaak zelf naar buiten op sociale media waarbij ook de doodverklaring van de vader werd gepubliceerd.

Van Rijn, verbonden aan Bospark Huisartsen - Praktijk van Rijn, deed zelf aangifte tegen Van Tol wegens smaad, laster en bedreiging met de dood. Het Openbaar Ministerie heeft dat nog in onderzoek. Bovendien wordt onderzocht of de familie een strafbaar feit heeft verricht door de verzegelde envelop met de doodsoorzaakverklaring te openen.

De overleden Henk van Tol, die lang werkte als beheerder van watergemaal De Kromme Aar, was geen patiënt van de praktijk van Van Rijn. De huisarts stelde het overlijden vast tijdens een weekenddienst van alle Alphense praktijken.