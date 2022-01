Het is nu écht tijd voor cameratoezicht in Snijdelwijk in Boskoop. Dat vinden twee politieke partijen in Alphen. Na de tweede autobrand in korte tijd staat de teller op tien branden in een jaar tijd.

Het gaat om de PvdA en Dorpen en Wijken Belangen (DWB). "De inwoners voelen zich niet meer veilig en zijn bang. Bang dat hun auto in de brand wordt gestoken maar ook bang om melding te maken van overlast of verdacht gedrag", schrijft PvdA-fractievoorzitter Ernst-Jan Straver. Maandag vloog een auto die stond geparkeerd op de parkeerplaats voor een flat aan de Mendelweg in de fik. Opnieuw zat de schrik er goed in in het Boskoopse. "Het had mijn auto kunnen zijn", zei bewoonster Marieke (26) tegen het AD. Straver pleit voor cameratoezicht. Dat deed hij al eens eerder, maar toen liet de gemeente Alphen weten dat dat geen optie was omdat de locaties van de branden te ver door de wijk verspreid lagen. "Plaats dan camera's op hotspots, zoals de parkeerplaats achter deze flat, of op ingangswegen naar de wijk", aldus Straver. De gemeente moet hier nog op reageren. Ook DWB roert zich. Peter Bontekoe gaat eveneens voorstellen camera's te plaatsen. "Het loopt de spuigaten uit! En het mag nu niet meer geweigerd worden, anders gaat de beer los."