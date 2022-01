Een groot aantal inwoners van het Groene Hart is vanaf dit jaar minder kwijt aan het water uit de kraan. Niet de prijs van het water zelf gaat omlaag, maar een belasting (precario) die gemeenten waterbedrijven Oasen en Vitens opleggen, komt te vervallen.

Afhankelijk van waar men woont scheelt het twaalf tot zeventig euro. Klanten van de twee waterbedrijven hoeven er niet zelf voor in actie te komen. Ze verlagen de maandelijkse voorschot zelf.

Precario is een belasting die gemeenten opleggen aan bijvoorbeeld de horeca voor het hebben van een terras of aan ondernemers voor het plaatsen van reclameborden. Enkele jaren geleden zagen gemeenten een gat in die markt. De belasting ging ook gelden voor het hebben van leidingen van nutsbedrijven in de grond.

Nutsbedrijven Stedin, TenneT en de Gasunie mogen die belasting niet doorberekenen aan alleen de inwoners van gemeenten die die belasting heffen, waterbedrijven als Oasen en Vitens wel. Het Goudse bedrijf deed dat ook en zo zien huishoudens in Alphen (22,41 euro), Bodegraven-Reeuwijk (16,11), Gouda (15,45), Kaag en Braassem (69,73), Nieuwkoop (11,55), Waddinxveen (10,94) en Zuidplas (20,82 euro) op hun jaarafrekening wat de gemeente via Oasen binnenharkt.

Om welke bedragen per huishouden het gaat in Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater is niet bekend. Waterbedrijf Vitens dat onder meer in die gemeenten het drinkwater levert, kon maandag geen bedragen boven water toveren.

Oasen heeft eerder uitgelegd de belasting wel te moeten doorberekenen. Water wordt geleverd tegen kostprijs, dus financiële ruimte om de belasting niet in rekening te brengen, is er niet.

Oasen heeft zich altijd verzet tegen het feit dat het op deze wijze wordt ingezet als belastinginner voor de gemeenten. Het was wachten op de invoering van een al in 2017 aangenomen wet over de afschaffing. En dat is nu het geval.