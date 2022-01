Op de Westkanaalweg bij Ter Aar is een bestuurder na opvallend rijgedrag aangehouden. Zo laat Politie Basisteam Kaag en Braassem op Twitter weten.

De bestuurder is na opvallend rijgedrag staande gehouden waar hij een blaastest moest afleggen, tot de verbazing van de agenten blies de man bijna 5,5 keer teveel. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Verder had de bestuurder nog veertien dagen celstraf open staan na winkeldiefstal in Venlo vorig jaar. De politie laat op Twitter weten dat het zou gaan om gestolen blikken bier uit een supermarkt. De verdachte is ingesloten.