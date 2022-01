De bestuurder van een scootmobiel is zwaargewond geraakt toen z’n voertuig een stoeprand raakte en kantelde. Een traumateam werd erbij geroepen om het slachtoffer te verzorgen.

Het ongeluk gebeurde vandaag rond het middaguur. De bestuurder reed over de J.H. den Uylsingel in Alphen aan den Rijn. In de bocht van de weg raakte hij de stoeprand, waardoor de scootmobiel omsloeg. Het slachtoffer kwam zó ongelukkig terecht dat zowel een ambulance als de traumaheli uit Rotterdam erbij werden gehaald.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie sloot enige tijd de weg af voor alle verkeer.