Het is juist wél nodig op korte termijn de kruising van Gemeneweg (N209) en Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp aan te passen, schrijft het provinciebestuur in een brief aan de eigenaar van de Albert Heijn in het dorp.

Die laatste had voorgesteld het kortetermijnscenario maar helemaal over te slaan en meteen voor de langverwachte tunnel in het dorp te gaan. Maar die kost veel geld en Zuid-Holland wil juist dat er ook de komende jaren iets gebeurt om de doorstroming op de N209 te verbeteren. De ondernemer raakt door de aanpassing van de kruising parkeerplaatsen kwijt. Mogelijk komt er een blauwe zone, om langparkeerders te weren.