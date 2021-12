De brandweer schiet de GGD Hollands-Midden te hulp bij het uitdelen van boosterprikken in de Alphense en Goudse regio. Omdat niet iedereen naar een priklocatie kan komen, worden mensen ook aan huis gevaccineerd.

Brandweerlieden helpen daarbij. Vijf dagen per week rijden brandweervrijwilligers de vaccinatie-artsen van de GGD naar de adressen van regiogenoten die om wat voor reden dan ook aan huis gebonden zijn.

De acht dienstauto's van de brandweer die door de regio rijden, krijgen voor de zichtbaarheid het logo van GGD Hollands-Midden op de zijkant geplakt.

Ritten

De leden van de vrijwillige brandweer maken naar verwachting in totaal bijna honderd ritten. Hun plaatsen van bestemming liggen in de wijde omgeving van Alphen (onder andere de Bollenstreek) tot aan de Krimpenerwaard. De samenwerking is dinsdag gestart en loopt tot en met 14 januari.

In de regio waar Gouda en Alphen onder vallen, worden er de komende weken ruim 70.000 boosterprikken per week gezet. Dat zijn er evenveel als in de allerdrukste periode uit de eerste vaccinatieperiode.