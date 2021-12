Forensisch onderzoek in een bovenwoning aan de Alphense Hooftstraat heeft geen duidelijkheid opgeleverd over de oorzaak van de brand die daar op donderdagavond 2 december uitbrak.

"We kunnen niet met zekerheid stellen dat de brand is aangestoken, maar het ook niet uitsluiten", zegt een politiewoordvoerder. Toen de brand uitbrak, was er niemand thuis. Er raakte ook niemand van de buren gewond en de brandweer had de felle brand vrij snel onder controle.

Meerdere woningen liepen bij het blussen schade op, net als de op de begane grond gevestigde bakkerij Ak-Al. Deze kon pas enkele dagen later weer open.