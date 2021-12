In de Snijdelwijk in Boskoop is in de nacht van zondag op maandag een auto in brand gevlogen op de oprit van een woning.

De brandweer rukte met meerdere wagens uit naar de Waterlelie. Door snel ingrijpen konden brandweerlieden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur. De politie heeft direct verschillende getuigen gesproken. "Het gaat vermoedelijk om brandstichting", laat politiewoordvoerder Steven van Santen weten. "Daarom is de auto ook meegenomen voor verder onderzoek."