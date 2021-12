De zeker twee jaar terug al aangekondigde verhuizing van het Alphense hondenpark van Steekterpoort naar een plek naast het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad heeft al veel te lang op zich laten wachten. Dat zei wethouder Gerard van As (Ruimte) in een antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn.

"We zitten erbovenop", aldus Van As. Dinsdag bespreekt het college de verhuizing en komt er mogelijk duidelijkheid. Voorzitter Richard Deijs van De Alphense Hondenbezitter snakt ernaar, zei hij onlangs. Maar ook nu gaat het traag, signaleert hij. "Er zijn ons toezeggingen gedaan, maar ik ben benieuwd wat ervan terecht komt. Het begint erop te lijken dat ons een worst is voorgehouden, maar dat daarvan vooral het vel overblijft." Van As bevestigt dat een door de vereniging gevraagde opstartsubsidie voor de locatie Goudse Rijpad is afgewezen, maar zegt erbij dat de gemeente wel zoekt naar een constructie waarbij de vereniging straks niet in financiële problemen komt. De hondenclub gebruikt nu grond die van de gemeente is, zonder huurovereenkomst. De gemeente heeft steeds gezegd die grond te willen verkopen als bedrijventerrein.