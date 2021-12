In een woning aan de Juweelstraat in Alphen is vrijdagochtend rond 6.00uur een felle brand uitgebroken.

Veel rook De brand ontstond op vrijdagochtend rond 6.00 uur. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het raam op de begaande grond en ging gepaard met veel rook. Het vuur is inmiddels uit. Oorzaak onbekend De oorzaak van de brand, die ontstond in de woonkamer, is nog onbekend. De schade bleef beperkt tot de huiskamer, maar die is volledig uitgebrand en de woning is onbewoonbaar. Bewoners veilig De bewoners, een gezin met twee kinderen, konden zich op tijd in veiligheid brengen. Maar een hond overleefde de brand niet. Een andere hond wordt nog vermist. De bewoners en de buren zijn door ambulancepersoneel onderzocht op rookinhalatie, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.