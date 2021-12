Niet maximaal 300, maar misschien wel 340 huizen op de huidige tennisbanen en de tennis- en squashhallen van Nieuwe Sloot. Daar denkt de gemeente Alphen aan den Rijn aan, zo bleek bij een presentatie voor raadsleden.

Verder valt op dat de bouwhoogtes in het plan aanzienlijk zijn bijgesteld, maar dat was al bekend. Eerder was sprake van onder meer een woontoren van 22 verdiepingen, dat zou dan meteen de hoogste in Alphen zijn geworden. Maar de maximale hoogte is bijgesteld naar 12 etages.

Omwonenden, met name aan de Max Euwesingel, vonden het aanvankelijke plan volgens de speciaal door de gemeente Alphen aangetrokken projectleider 'te veel en te hoog'. Na meerdere sessies met diverse bewonersgroepen zou er nu een plan liggen dat op meer draagvlak in de wijk kan rekenen.

Faillissement

De woningbouw komt vooral aan de kant van de President Kennedylaan. De gemeente wil een flink aantal woningen omdat er veel vraag naar is. Ook helpt dat om uit de kosten te komen, want de huidige tennisbanen en -hallen gaan weg. Ook moeten er zo'n 500 parkeerplaatsen worden aangelegd. Er komen tien buitenbanen terug en een overdekt complex met ruimte voor racketsporten als squash en padel. De precieze invulling is nog onduidelijk.

Voor collegepartijen Nieuw Elan en CDA is wel duidelijk dat de ruimte voor sport straks beperkt is. André de Jeu van NE vroeg zich al hardop af of er straks kort na oplevering geen faillissement dreigt voor de partij die dit gaat exploiteren. De plannen voor woningbouw zijn onder meer gemaakt omdat de huidige beheerder, Stichting Alphens Tennispark (SAT), kopje onder dreigde te gaan. De toekomstige rol van SAT is onduidelijk.

Ruim de helft van de parkeerplaatsen komt bovengronds. Om te voorkomen dat het wel erg een stenen boel wordt, denkt de gemeente aan groen aan de gevels en bomen op daken.