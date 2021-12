Nu koop je in het stalletje op het voorterrein even een bosje bloemen, maar straks is dit hoekje naast de Kattenbrug het domein van zes starters die voor het eerst op zichzelf kunnen gaan wonen.

De vroegere fouragehandel aan de Oude Nieuwveenseweg 135 bij Nieuwveen verdwijnt. De eigenaar van de ietwat vervallen loods heeft van de gemeente Nieuwkoop een positieve reactie op z'n verzoek gekregen. Er is wel een verandering van de bestemming (van bedrijf naar wonen) nodig, dus het kan nog een poos duren voor de appartementen er echt staan. Het gaat om de bedrijfsloods pal naast de Kattenbrug. De loods wordt nu als opslagloods en caravanstalling gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente in 2019 gepeild of hij er iets anders mee mag doen. Enorm tekort Naast het idee van ruimte voor starters opperde hij ook om er een bedrijfswoning ofwel een burgerwoning neer te zetten. Een bedrijfswoning kan alleen als er ook echt weer een bedrijf functioneert, stelt de gemeente. En voor een burgerwoning zou meer oppervlak aan bedrijfsbebouwing moeten verdwijnen. De gemeente ziet dan ook het liefst starterswoningen omdat daar een enorm tekort aan is. Wel stelt Nieuwkoop als voorwaarde dat de wooneenheden maximaal 187.000 euro mogen kosten. Parkeren moet op eigen terrein gebeuren.