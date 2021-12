De explosie bij een woning in Alphen begin juni en een ontploffing bij een woonwagen in Nieuwkoop later die maand hebben mogelijk met elkaar te maken. Beelden van een verdachte werden dinsdagavond vertoond in Opsporing Verzocht.

Terwijl een gezin ligt te slapen vond er bij de voordeur van hun woning aan de Stoelmatter op dinsdag 1 juni rond 2.30 uur een explosie plaats. Om aan de rook te ontsnappen moest een 39-jarige moeder met haar vier jonge kinderen in paniek uit het raam van de eerste etage naar beneden springen om zichzelf en haar gezin in veiligheid te brengen. Door de kracht van de explosie werd een deel van de voordeur eruit geblazen. Brokstukken vlogen meters door de lucht en beschadigden auto's van buurtbewoners. De familie is getraumatiseerd door de gebeurtenis.

Later die maand, op maandag 28 juni rond 3.30 uur, is een woonwagen aan de Handelsweg in Nieuwkoop het doelwit. In de woonwagen liggen die nacht een oma en haar kleinzoon te slapen. De politie heeft aanwijzingen dat de beide explosies aan elkaar te linken zijn. Wat die aanwijzingen zijn en wat het motief voor de ontploffingen zijn, liet de politie in het midden.

Op camerabeelden die dinsdagavond in Opsporing Verzocht werden vertoond, is te zien hoe een man iets door de brievenbus gooit van de woning in Alphen, waarna de voordeur ontploft. De man, die zijn mond heeft bedekt met een hoofdsok en een opvallende grote neus, grote ogen en "dunne gestroomlijnde wenkbrauwen" heeft, is zich bewust van de camera. De man droeg een lange jas, een regenbroek en een opvallend vierkante rugzak. Nadat hij is weggelopen van de woning is op de beelden te zien hoe hij knielt bij een donkerkleurige auto, mogelijk een Ford Fiësta.

Ook werden in de uitzending beelden van een verdachte in Nieuwkoop getoond. Te zien is hoe een persoon eerst langs de woonwagen loopt met een oplichtend voorwerp in zijn hand. Even later klimt hij over het tuinhek en lijkt iets uit te rollen. Vlak voor de explosie springt hij weer over het hekje en maakt zich uit de voeten. De knal zorgt voor een grote witte rookwolk. De verdachte rent weg via een bospaadje naar de Marijkelaan. Bij het bruggetje springt hij op een klaarstaande scooter. Of dit dezelfde persoon is als op de beelden uit Alphen, weet de politie niet zeker.

De politie maakte ook beelden openbaar van een witte of zilverkleurige auto die in die nacht op de Noordenseweg heen en weer reed uit de richting van de Julianalaan en weer terug, niet ver van de Handelsweg. Mogelijk gaat het om een getuige, of het voertuig heeft iets met de explosie te maken, aldus de politie. Ook rijdt er een scooter heen en weer.