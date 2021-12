Twee auto's zijn maandagmiddag op de Schilkerweg in Nieuwveen frontaal op elkaar gebotst.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De schade aan de voertuigen is groot. Er viel één gewonde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder die ongedeerd bleef is aangehouden wegens rijden onder invloed.

De N462 is afgesloten voor sporenonderzoek.