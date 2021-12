Na een botsing tussen een auto en een fietsers in Boskoop zijn twee aanhoudingen verricht door de politie.

De aanrijding was zondagmiddag kort voor 17.00 uur. Een automobilist kwam volgens getuigen met opzet in botsing met een fietser. Door de botsing is de fietser gewond geraakt.

Hij is behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft twee personen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Onderzoek moet uitwijzen waarom de bestuurder met opzet een ongeval veroorzaakte.