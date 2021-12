Mensen die wekelijks een pakket krijgen van de Alphense voedselbank zullen binnenkort mogelijk merken dat er iets minder in zit.

Dit kan het gevolg zijn van een probleem waarmee de voedselbank kampt: het wegvallen van twee magazijnmedewerkers. Deze vrijwilligers zijn om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. "Eén heeft net weer een baan", vertelt bestuurslid René de Jong namens de voedselbank.

De organisatie zoekt nu vervangers die uren kunnen maken in het magazijn. De Jong: "Die anderen hielpen meerdere ochtenden in de week. We zitten met de handen in het haar."

De voedselbank houdt elke maand inzamelacties bij supermarkten. Dat levert vaak veel kratten op met spullen die in het magazijn moeten worden verwerkt. Ook nadert de jaarlijkse kerstactie waarbij scholieren voedsel inzamelen.

"We verwachten ruim 300 pakketten", aldus De Jong. Indien al die artikelen niet kunnen worden verwerkt bij gebrek aan 'handjes' in het magazijn, moet de voedselbank wellicht besluiten even geen inzamelacties meer te doen en dat kan betekenen dat pakketten kleiner worden.

Wie wil helpen in het magazijn, kan zich aanmelden via een mail naar de voedselbank (adres is te vinden op de website van de voedselbank).