Het verstrekken van de boostervaccins bij de priklocaties begint goed op stoom te raken. GGD Hollands Midden heeft daarom de openingstijden verruimd. In Gouda zijn tot nu toe 1.250 prikken gezet en in Alphen 1.171. In Utrecht zijn het er 7.300.

Het is nu mogelijk om tot half vijf 's middags een vaccin te halen op de priklocaties van GGD Hollands Midden in Alphen en Gouda. Het komt goed op gang, zegt Carin Boon van de gezondheidsdienst. Op dit moment zijn ouderen uit het geboortejaar 1937 aan de beurt.

De tachtigplussers krijgen van de GGD een uitnodig voor een boostervaccin. "Als de leeftijdscategorie aan de beurt is kunnen mensen ook zelf bij ons een afspraak inplannen nog voordat zij de officiële uitnodiging krijgen", legt Boon uit. Huisartsen verstrekken de boosterprik niet maar kunnen wel hun patiënten doorverwijzen naar de GGD. Het is overigens niet nodig om een afspraak te maken voor de eerste of tweede prik.

De GGD Hollands Midden sluit de vaccinatielocaties met de kerstdagen en met Oud en Nieuw. "De verwachting is dan dat er weinig mensen een vaccin komen halen en wij willen onze medewerkers een paar dagen vrij gunnen."

Ook zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, die zelf een medische staf hebben zijn begonnen met het verstrekken van een boosterprikken aan zowel bewoners als zorgpersoneel. Instellingen die geen arts in huis hebben, hoeven niet te treuren dan komt het mobiele prikteam van de GGD langs om de boostervaccins uit te delen.

Lydia van der Meer van GGD regio Utrecht zegt dat bij de kleinere vaccinatielocaties het op dit moment heel erg druk is. "Er is nog wel plek bij de grote priklocatie in Nieuwegein. Daar kunnen nog voldoende afspraken ingepland worden. Vaak wordt ons gevraagd of iemand buiten de geplande leeftijdscategorie toch een boosterprik kan krijgen. Dat kan helaas niet. Dat bepaalt het ministerie."