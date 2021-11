Door het grote aantal coronabesmettingen in de regio kan GGD Hollands Midden geen uitgebreid bron- en contactonderzoek meer kan doen. Daarom worden mensen die positief getest zijn voortaan niet meer gebeld, maar gemaild.

Afgelopen week testten 7.312 personen in de regio Hollands Midden positief. Door de explosieve groei van 52 procent ten opzichte van een week eerder is het niet meer haalbaar om besmettingen aan elkaar te koppelen of te herleiden. De GGD Hollands Midden heeft de afgelopen weken nog met man en macht geprobeerd om in ieder geval de clusters binnen de thuiszorg en de verzorgings- en verpleeghuizen in beeld te houden, maar ook dit was afgelopen week niet meer uitvoerbaar, meldt de organisatie.

Dat heeft tot gevolg dat de GGD zorginstellingen niet meer kan waarschuwen en informeren over besmettingen. De instellingen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het instellen van extra maatregelen. Wel kunnen instellingen bij de GGD terecht voor vragen en advies.

Doordat veel mensen zich willen laten testen zijn de telefoonlijnen vaak bezet en lukt het ook niet om snel een online afspraak te maken. Een van de oorzaken is het landelijke online boekingssysteem, dat drie tijden tijdelijk reserveert. Na het maken van de afspraak komen de andere twee tijden weer vrij. Het kan soms enkele minuten duren voordat de tijdstippen zijn vrijgegeven. De GGD adviseert om het later nog eens te proberen.

Andere oorzaken waarom het maken van een afspraak soms niet lukt is het gebrek aan voldoende laboratoriumcapaciteit om de tests te analyseren en het gebrek aan testpersoneel. De GGD is bezig nieuwe testmedewerkers te werven, maar zou lastig zijn in de huidige arbeidsmarkt.

Mensen die zijn geboren in 1936 of eerder, kunnen nu telefonisch een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief van het RIVM te wachten. Er is de afgelopen dagen vertraging geweest in de bezorging van de uitnodigingen. Omdat de GGD GHOR Nederland op dit moment niet kan inschatten of de vertraging daadwerkelijk is weggewerkt, kunnen mensen geboren in 1936 of eerder vanaf nu ook zonder uitnodigingsbrief van het RIVM een afspraak inplannen.