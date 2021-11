Vanaf maandagochtend 6 december kunnen zwemmers in Alphen weer het buitenbad van De Hoorn in. Als de coronaregels het toelaten, gaat het buitenbad tot en met 9 januari doordeweeks dagelijks open. En op Tweede Kerstdag.

De afgelopen maanden bleek er veel vraag naar buiten zwemmen, dat 6 euro kost. Vestigingsmanager Mitchel Hoogervorst: "Mensen hebben vorig jaar ontdekt hoe heerlijk het is, ook in de winter. We gaan het buiten heel mooi aankleden met kerstversiering, waardoor het echt een beleving is." Het bad is al gevuld en het water wordt verwarmd naar 21 graden. Op het buitenterrein komt een grote tent voor omkleden. Het bad is open van 7.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur (behalve vrijdag). Reserveren via de website van beheerder De Thermen 2 is verplicht. Binnen én buiten zwemmen tijdens één bezoek kan niet.

Voor iedereen

Het buitenbad is niet alleen voor mensen die binnen geen QR-code zouden kunnen tonen. "We doen dit voor iedereen", zegt directeur Remco Pielstroom. Of De Hoorn het buitenbad na 9 januari openhoudt, weet hij nog niet. Er hangt ook een kostenplaatje aan, benadrukt Pielstroom. "We moeten het straks gewoon even aankijken en we weten natuurlijk ook niet welke regels er vanuit Den Haag nog op ons af zullen komen. Uiteraard houden we ons aan die regels."

Eerder dit jaar bleek het buiten zwemmen in Alphen een enorm succes. Het buitenbad van De Hoorn ging in januari open en na anderhalve maand stond de teller op ruim 10.000 bezoekers. Deze kwamen lang niet allemaal uit Alphen. "We hebben toen gemerkt dat mensen er best een uurtje autorijden voor over hebben om in Alphen te komen zwemmen."

Ook in het Groenhovenbad in Gouda konden mensen in de winter buiten zwemmen. Ook daar kwamen binnen korte tijd duizenden zwemmers.