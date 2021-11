De vijftienjarige jongen die bij het Europark in Alphen is opgepakt omdat hij zondag iemand met een alarmpistool zou hebben bedreigd, wordt ook verdacht van de overval op de winkel van Used Products twee dagen eerder.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De verdachte werd dinsdag voorgeleid. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd. Waarom de jongen met het wapen dreigde wordt nog onderzocht. Used Products aan de Julianastraat in Alphen, een winkel waar je gebruikte spullen kan inleveren voor contant geld, werd vorige week vrijdag aan het begin van de avond overvallen. Een magere, witte man bedreigde medewerkers met een steekwapen. Daarna ging hij ervandoor met de buit. Het personeel bleef ongedeerd.