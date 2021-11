GGD Hollands Midden begint als eerste regio met de boosterprik. Vanaf vrijdag zijn 80-plussers welkom op de vaccinatielocaties voor de derde prik.

Als de 80-plussers aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. "De verwachting is dat de GGD'en daar in januari 2022 mee kunnen starten", aldus GGD Hollands Midden.

De boosterprik dient als extra vaccinatie bovenop de eerdere twee. Hierdoor zijn mensen nog beter beschermd tegen het coronavirus, zeggen experts. Behalve ouderen krijgt ook het zorgpersoneel dat direct in contact staat met patiënten een boostervaccinatie aangeboden. Wanneer mensen in de zorg deze prik krijgen, is nog onbekend.

Het is niet het enige nieuws dat de GGD Hollands Midden bekend heeft gemaakt. In de week van 29 november wordt er een nieuwe testlocatie geopend in Bergambacht. "De testlocatie komt in sporthal De Waard en is vijf dagen in de week geopend, van maandag tot en met vrijdag. Testen kan voorlopig alleen op afspraak."

In De Waard in Bergambacht zat eerder een vaccinatielocatie. Die is half augustus gesloten.