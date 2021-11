Help de Alphense sportclubs met een kleine financiële bijdrage door deze lastige tijd heen. Deze oproep doet de fractievoorzitter van Nieuw Elan (grootste partij in Alphense gemeenteraad), André de Jeu, aan burgemeester en wethouders. Hij denkt aan zo'n 1000 euro per club.

De Jeu heeft te doen met verenigingen en andere instellingen waar veel afhangt van vrijwilligers, nu zij door de aangepaste coronaregels moeten controleren of mensen niet ongevaccineerd in clubhuizen en andere gebouwen komen. Meerdere verenigingen, zoals de voetbalclubs Alphense Boys en Alphia, deden al oproepen aan leden om zich op te geven als vrijwilliger voor toegangscontrole. Sommige clubs kiezen er nu voor om beveiligers bij de ingang van het complex of clubhuis te zetten. Een bijdrage van de gemeente zou deze extra kosten kunnen afdekken. De Jeu: "Als ze liever met vrijwilligers werken, kunnen clubs bijvoorbeeld consumptiebonnen uitdelen en dan zou de gemeentelijke bijdrage die kosten kunnen afdekken. Waar het me vooral om gaat, is dat we die vrijwilligers laten merken dat we hun inzet waarderen. Ik zie nu de worsteling bij nogal wat verenigingen. Voor bedrijven is het ook lastig, maar daar gaat het om betaalde medewerkers."