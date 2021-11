De testers van GGD Hollands Midden draaien overuren. Er zijn enorm veel mensen die zich willen laten testen op corona. In Hollands Midden worden er dagelijks 3500 mensen getest. De verwachting is dat de top nog niet bereikt is.

De GGD zet daarom al haar capaciteit in. "Dat betekent ook dat we blijven opschalen om aan de vraag te voldoen. Toch kan het zijn dat men iets langer moet wachten voor een test. Of dat mensen iets verder moeten reizen", laat GGD Hollands Midden weten.

Vanwege de grote drukte geeft de website soms aan dat er geen testmogelijkheden in de buurt zijn. Het systeem houdt namelijk drie testopties gereserveerd als iemand is ingelogd, terwijl er uiteindelijk maar één testafspraak geboekt wordt. Het advies is daarom om het later nog eens te proberen.

Het aantal positieve testen is onder bijna alle leeftijdsgroepen gestegen. Er zijn twee uitzonderingen. Onder 71-plussers is het percentage gedaald van 32 naar 24 procent. Toch worden ouderen nog steeds het vaakst positief getest. Ook bij de 0- tot tienjarigen is het percentage positieve testen iets gedaald, van 24 naar 22 procent.

Gisteren zijn er in heel Nederland ruim 100.000 testafspraken gemaakt en ruim 77.000 testen afgenomen. Vandaag worden er landelijk 200 tot 300 afspraken per minuut gemaakt. Deze hoge toename overstijgt alle verwachtingen.