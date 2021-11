Een peperdure Mercedes is zondagavond in brand gevlogen in Alphen aan den Rijn.

De wagen met een nieuwwaarde van ruim 226.000 euro stond geparkeerd aan de Hertogstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Een auto die naast het brandende voertuig stond is snel verplaatst voordat het vuur kon overslaan. Wat de oorzaak is van de brand is nog onbekend. Mogelijk is het vuur aangestoken. De politie onderzoekt dit.