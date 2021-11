Een achttienjarige Alphenaar is vorige week aangehouden op verdenking van een woninginbraak in Alkmaar in augustus.

De bewoners werden in de ochtend van 3 augustus opgeschrikt door geluiden in hun woning aan de Pater Schiphorststraat. Een onbekende man bedreigde het gezin met een mes en nam naast kostbaarheden ook de auto van het gezin mee. Het voertuig werd later die dag beschadigd teruggevonden aan de Oude Werf in Heiloo.

De recherche stelde een onderzoek in en kwam twee verdachten op het spoor: een achttienjarige man uit Heiloo en een achttienjarige man uit Alphen. Beiden werden afgelopen week aangehouden. Ze zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer vast. De achttienjarige man uit Heiloo wordt ervan verdacht het gezin te hebben bedreigd met een mes. De recherche zet het onderzoek voort.