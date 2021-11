Personeel van de gemeente Alphen gaat straks misschien zijn of haar auto delen met inwoners van Alphen.

De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is om gemeentelijke, elektrische personenauto's als deelauto's beschikbaar te stellen aan inwoners buiten kantoortijden. Dat staat althans in verduurzamingsplannen voor komend jaar.

"Deelauto's bieden veel duurzame en maatschappelijke voordelen ten opzichte van exclusief privébezit van auto's", zegt een woordvoerder van de gemeente Alphen. "De gemeente Zoetermeer doet dit al. Het gaat spelen bij de vervanging van de huidige personenauto's op groengas door elektrische auto's. Dit gaat gefaseerd en aansluiting op een bestaand concept ligt voor de hand."

Files verminderen

Dat zou dan mogelijk om Jouw Auto, Mijn Auto gaan. Dat is een platform van samenwerkingsverband Holland Rijnland, dat sinds begin 2020 bestaat, om deelvervoer te promoten.

Alphen rekende eerder uit dat één deelauto vier tot acht auto's van de weg en de parkeerplaats haalt. Deelwagens moeten files verminderen, er moeten meer parkeerplekken overblijven en het verminderen van autogebruik kan ook de luchtkwaliteit verbeteren. Landelijk valt het gebruik echter tegen.

Alphen wil er elk jaar twee (commerciële) auto's bij (zoals Greenwheels) staat ook in de plannen.