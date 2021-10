De Boskoopse buurtbus rijdt niet meer op zaterdag, omdat het voertuig dan amper werd gebruikt.

"Er waren zaterdagochtenden dat er helemaal niemand instapte. En soms ook maar één of twee mensen op een hele ochtend. Daar zitten vrijwilligers die we als chauffeurs inschakelen natuurlijk niet op te wachten", zegt coördinator Kees Veenstra van Stichting Buurtvervoer.

De zaterdag was voor corona als service aan de dienstregeling toegevoegd. De Boskopers hoeven niet bang te zijn dat er ook in de dienstregeling voor doordeweekse dagen zal worden gesneden, zegt Veenstra. "We zitten nog niet op het niveau van voor corona - toen vervoerden we wel zo'n 4000 mensen per jaar - maar we zien na de coronaversoepelingen wel een leuke toename van het aantal reizigers. We moeten weer opbouwen en daar zijn we druk mee bezig. Begin volgend jaar komen we ook met een uitgebreidere route."

De buurtbus vervangt in feite de grotere bussen van Arriva, die niet meer door het (hele) kwekersdorp rijden. De vrijwilligers rijden grofweg tussen 8.00 en 18.30 uur. De buurtbus is niet rendabel, aldus Veenstra, maar de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen vinden het belangrijk dat Boskoop openbaar vervoer heeft.