Ondernemers aan De Schans II in Alphen zijn woest over de plannen om een nieuwe weg - tussen de N11 en Boskoop-Noord - op dat bedrijventerrein aan te laten sluiten.

Ze zijn bang dat die nieuwe weg zal leiden tot verkeersonveiligheid en meer criminaliteit. Ook past een grote stroom van dagelijks duizenden vervoerbewegingen niet bij het lokale (vracht)verkeer, zo staat in een brief van het parkmanagement van De Schans II aan het gemeentebestuur.

Eerder dit jaar is in het plan Beter Bereikbaar Gouwe een pakket aan verkeersmaatregelen voor het gebied rond Boskoop gelanceerd. Een weg van Boskoop-noord naar de N11 is er één van. Voor die weg zijn drie mogelijke ontsluitingen bedacht. Eén ervan sluit aan op de Gouwelandenlaan, dat is waar de McDonald's zit. "Ondernemers zien grote bezwaren tegen deze variant", schrijft Enrico Daamen namens het bedrijventerrein.

De Schans II is ook bang voor een toename van criminaliteit. De cijfers zijn er nu laag. Dit komt onder meer omdat er camera's bij de toegangswegen hangen. "Bij de realisatie van een doorgaande weg valt de controle grotendeels weg", is de angst.

Een andere variant van de nieuwe weg, door natuurgebied het Zaanse Rietveld, zorgde eerder ook al voor veel opschudding. Naar verwachting besluiten gemeenteraden eind dit jaar of begin volgend jaar over de plannen.