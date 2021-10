Het informatiecentrum in De Aarhof, over de grote renovatieplannen van dat winkelcentrum, gaat alweer dicht. Maar de suggesties die Alphenaren er deden waren niet voor niets: mogelijk wisselen de twee woontorens van plek.

Dat zegt projectontwikkelaar SB Real Estate. Het aantal bezoekers liep, na een goede start in augustus, de laatste weken hard terug. Daarom heeft SB besloten dat de ruimte op zaterdag 30 oktober voor het laatst open is en pas weer opent zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over bijvoorbeeld de ontwerpen of de verkoop en verhuur van de woningen.

Het infocentrum zit in een leeg winkelpand tegenover Mango. De plek is sinds 13 augustus een paar dagen per week open. Het is bedoeld als plek waar Alphenaren vragen en suggesties over het project kunnen stellen en geven.

Want een winkelcentrum renoveren, er een 220 plekken tellende parkeergarage én twee woontorens van pakweg 60 en 45 meter (totaal 320 woningen) bij bouwen, dat heeft impact, zo was in Alphen al direct te merken nadat de plannen werden gepresenteerd. Zo was niet iedereen weg van de hoogte van de torens en ontstond er discussie over de deal tussen de gemeente Alphen en SB.

Veelbelovend

Bezoekers begonnen er vooral over de woningen, hoe het winkelcentrum eruit komt te zien, welke winkels er komen en de verkeersveiligheid rondom het centrum. Het ging ook veel over de schaduwwerking van de twee woontorens. SB is tevreden over de resultaten en zegt de geleverde input zeer te waarderen en hiermee rekening te houden in de verdere uitwerking van het plan.

Zo wordt nu serieus bekeken of de twee torens van plek kunnen wisselen. Dat zou voor omwonenden en terrassen aan de Aarkade veel minder schaduw opleveren. De schaduw valt dan vooral op het winkelcentrum zelf. ,,De eerste onderzoeken zijn veelbelovend.”

Naar verwachting is de renovatie in 2024 of 2025 afgerond.