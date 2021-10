De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Alphen een 37-jarige Pool aangehouden die Europees gesignaleerd stond.

De politie kreeg om 4.30 uur een melding over een verdachte situatie op de Halverwege. Twee personen zouden aan het graven zijn. Agenten troffen twee mannen aan die voldeden aan het signalement. Een van hen, een 37-jarige Pool, bleek Europees gesignaleerd te staan. Zijn vaderland had gevraagd om zijn aanhouding en uitlevering. De andere man is niet aangehouden, vertelt teamchef John Nieumeijer van de Alphense politie.

De man werd gearresteerd en overgebracht naar het arrestantencomplex. Hij zal worden uitgeleverd aan Polen. Waarom het land om zijn arrestatie heeft verzocht is onbekend. Dat wordt niet bij het verzoek vermeld, aldus Nieumeijer.