De harde wind van afgelopen nacht en vanochtend zorgt voor overlast in het Groene Hart. In Gouda waaide een boom tegen een woning. Ook elders in de regio wordt stormschade gemeld.

De brandweer is de hele nacht en ochtend al druk met omgewaaide bomen, zoals op de Coniferensingel in Gouda. De boom blokkeerde de weg, waardoor de brandweer in actie moest komen om het exemplaar te verwijderen.

Op de Geuzenstraat in Gouda waaide een boom tegen een woning. Er zijn wat dakpannen naar beneden gevallen en er viel een tak op een auto. De brandweer is ter plaatse en gaat proberen om de boom te verwijderen.

Ook op de Opweg in Schoonhoven, de Anne Franklaan in Montfoort, de N210 in Bergambacht, de Reijerscop in Harmelen, de Sportlaan in Boskoop en de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen wordt stormschade gemeld. Wat er op deze locaties precies aan de hand was, is nog niet bekend.

De komende uren blijft het hard waaien. Het KNMI heeft vanwege het slechte weer code geel uitgegeven.