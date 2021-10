Het aantal snorfietsen in het Groene Hart is dit jaar licht gestegen. In totaal rijden er in de regio 21.763 snorfietsen rond. Vorig jaar lag dit aantal op 20.210. Het aantal brommers steeg ook. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de RDW.

Naast de 'klassieke' snorfiets vallen ook de onder jongeren populaire scooters en een kleine groep e-bikes - met een blauw kenteken en zonder trapfietsondersteuning - onder snorfietsen. In Alphen rijden de meeste snorfietsen rond: 5.791. Vorig jaar waren dat er nog 5.516. De grootste stijging komt uit Bodegraven-Reeuwijk. Daar vind je 1769 snorfietsen, vorig jaar waren dit er nog 'maar' 1.484. De minste snorfietsen (302 stuks) vind je in Oudewater. Het aantal brommers steeg ook in de regio. In het Groene Hart rijden er 17.920 rond. Vorig jaar waren dit er nog 17.751. De meeste brommers rijden in in Alphen (3.475) en de minste in Oudewater (356). Opvallend: in Montfoort bleef het aantal brommers precies hetzelfde als in 2020, namelijk 440.