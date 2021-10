NS en ProRail doen er alles aan om het aantal uitvallende treinen op het spoor tussen Alphen en Gouda tot een minimum te beperken. Dit hebben NS en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever van de vervoerder) toegezegd in een gesprek met de Boskoopse dorpsraad.

Voorzitter Sjaak Koster van die dorpsraad trok onlangs aan de bel over de in zijn ogen forse uitval van treinen. Binnen vier maanden was het 25 keer raak op de lijn Alphen-Gouda. "We hebben daarover een verhelderend gesprek gehad met de NS. Daaruit begreep ik dat er vele oorzaken zijn waarom treinen uitvallen en dat het niet makkelijk is dit probleem op te lossen. We weten nu dat de NS onze klachten serieus neemt. En als het nodig is, trekken we weer aan de bel."

Vooral afgelopen voorjaar was het bar en boos met de verstoringen op het spoor tussen Alphen en Gouda. Koster noemt het 'pijnlijk' dat nota bene een dag na het gesprek met NS en provincie een half etmaal geen treinen reden tussen Alphen en Gouda.

"De meeste storingen zijn snel voorbij en wij vinden dat het best goed gaat", meldde NS anderhalve maand geleden. Provinciebestuurder Frederik Zevenbergen stelde onlangs in een brief aan Provinciale Staten dat het wel meeviel met de treinenuitval.