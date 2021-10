De GGD gaat vaker bij bedrijven in het Groene Hart op bezoek om werknemers die dat willen, te vaccineren tegen corona. Dat gebeurt bijvoorbeeld woensdag 20 oktober bij Zijerveld en Vepocheese in Bodegraven.

Doel van de bedrijfsbezoeken is (buitenlandse) werknemers en hun familie de mogelijkheid te bieden om makkelijk en dichtbij een prik te halen.

Vanaf 1 november rijden er geen prikbussen meer in de regio vanwege de herfst. In plaats daarvan wordt er vanaf die datum op wisselende binnenlocaties gevaccineerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurtcentra, ziekenhuizen en andere plekken in wijken en woonkernen.

In de regio's Gouda en Alphen is inmiddels 81 procent van de 12-plussers volledig gevaccineerd. Het percentage positief geteste inwoners van Hollands Midden in de teststraten is de afgelopen week gestegen (van 8.6 tot 12.1 procent). Ook landelijk is sprake van een toename.

De GGD in de Alphense en Goudse regio verwacht dat komende weken meer inwoners zich melden in de teststraten. "Dat heeft aan de ene kant te maken met het loslaten van de anderhalvemeterregel. De andere reden is dat het griepseizoen is begonnen. Hierdoor hebben meer mensen klachten als neusverkoudheid en hoesten."