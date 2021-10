Cameratoezicht in de strijd tegen autobranden in Boskoop Snijdelwijk? Geen optie, zegt de gemeente Alphen.

Daar pleitte raadslid Ernst-Jan Straver (PvdA), zelf Boskoper, onlangs wel voor na een nieuwe autobrand in de wijk, vorige maand. Het was de zesde brand in tien maanden tijd. "Bewoners voelen zich niet meer veilig en willen weg", zei hij.

Cameratoezicht moet voor een veiliger gevoel zorgen, vond hij. "De locaties van de autobranden tussen november 2020 en september 2021 liggen te verspreid door de wijk om te concluderen dat cameratoezicht de oplossing biedt", meldt het gemeentebestuur nu echter.

Surveillance

In de wijk zijn begin 2018 nog camera's geplaatst. Dat gebeurde na tientallen incidenten, zoals mishandeling, vernielingen, intimidatie, inbraken én autobranden. Na een half jaar hadden ze hun effect bewezen en werden ze weggehaald.

Om toch iets aan dat onveilige gevoel te doen, is door de politie en de gemeente ingezet op meer surveillance en toezicht in de nachtelijke uren. "We betreuren het zeer dat deze autobranden hebben plaats gevonden en hopen dat daders vervolgd en gestraft worden. Dat is de beste manier om nieuwe autobranden te voorkomen en inwoners in de Snijdelwijk gerust te stellen."