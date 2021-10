Politici en Alphenaren die een huis zoeken hoeven niet bang te zijn dat straks op de plek van een kantoorgebouw aan de Sacharovlaan te weinig goedkope huizen komen. Dit zegt verantwoordelijk wethouder Gerard van As (Nieuw Elan, ruimte).

De recente verkoop van het project door ontwikkelaar Reales aan enkele beleggers, zoals het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer, heeft volgens Van As geen gevolgen voor gemaakte afspraken over het aantal woningen dat in bepaalde prijsklassen moet worden gebouwd. "Die liggen contractueel vast en daar zullen we de nieuwe eigenaar ook aan houden."

Onder meer coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartijen SP, RijnGouweLokaal en Beter Alphen maken zich zorgen over het project. Ze vrezen dat de verkoop de prijzen van de geplande ruim honderd woningen wél zal opdrijven. Ten onrechte, aldus Van As. "Alphen moet gewoon heel blij zijn dat zo'n fors project tegenwoordig binnenstedelijk nog lukt. Dat kantoor (eerder zaten L'Oreal en Frames er, red.) stond al een poos alleen maar leeg te staan. Daar is ook niemand bij gebaat."

Na kritiek van omwonenden zijn eerdere varianten van het bouwplan (eerst 190 appartementen, maximale bouwhoogte 39 meter) aangepast.