Opmerkelijk: de Alphense bibliotheek is genomineerd voor beste bieb van het land, terwijl deze en andere biebs in de regio Alphen volgens onderzoekers van bureau Berenschot al jaren 'een schraal bestaan leiden'.

De bieb in het Alphense stadshart (voorheen zat er ook één bij winkelcentrum Ridderhof) en de vestigingen in dorpen als Boskoop, Nieuwkoop en Roelofarendsveen behoren tot de organisatie Bibliotheek Rijn en Venen. Kenmerkend voor deze organisatie, aldus Berenschot, is 'een relatief laag bezoekersaantal' en 'weinig slagkracht' (onder andere qua personeel en gehouden activiteiten). De onderzoekers vergeleken Rijn en Venen met dertien andere bibliotheken, onder meer in de gemeenten Leiden, Amstelveen, Haarlemmermeer en Breda.

Huiskamer

De gemeente Alphen had om het onderzoek gevraagd ter onderbouwing van de fors hogere subsidie die Rijn en Venen in het vooruitzicht is gesteld. In het Alphense stadshart staat een prachtig nieuw pand, dat volgens Rijn en Venen mede dankzij de horeca kan uitgroeien tot 'huiskamer van de stad'. Ook is of wordt flink meer personeel aangenomen (van 21 voltijdbanen naar 34). Daar hangt voor Alphen een prijskaartje aan: zo'n drie miljoen euro subsidie. Ter vergelijking: Nieuwkoop betaalt per jaar nog geen half miljoen euro en Kaag en Braassem nog geen drie ton. Verreweg de meeste leden van Rijn en Venen komen ook uit de gemeente Alphen (65 procent).

Over het vorige jaar boekte Rijn en Venen een negatief resultaat van bijna twee ton. Hoe de exploitatie beter kan, geeft Berenschot niet aan. Hiervoor is volgens de onderzoekers aanvullend onderzoek nodig. De Alphense gemeenteraad praat donderdag mogelijk over hun bevindingen.

De andere genomineerden voor beste bieb komen uit de gemeenten Budel, Oostland, Kerkrade en Venlo. Stemmen kan tot en met 22 oktober.